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300 000 души се включиха в годишния гейпарад в Хамбург само седмица след атентата в Берлин

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Въпреки атентата в Берлин, хиляди се включиха в гей парада в Хамбург. СНИМКА: РОЙТЕРС

300 000 души се включиха днес в годишния гейпарад в германския град Хамбург въпреки ислямистката атака срещу гейпарада в Берлин. Тя бе миналата седмица, една жена загина, а 31 души бяха ранени, предаде ДПА.

Шествието премина през центъра на Хамбург. Според полицията и организаторите в шествието са се включили около 300 000 души. Миналата година в проявата са участвали 260 000 души, припомня ДПА.

Някои от участниците в парада носеха плакати, на които се четеше: "Солидарност между ЛГБТ хората, да подкрепим бъдеще без страх".

Днес гей паради са организирани също в германския град Бон, в нидерландската столица Амстердам и британския град Брайтън.

За извършител на атентата в Берлин се сочи Абдул Балут, на 21 години. Той бе застрелян от полицията. Бил "известен на органите на реда като член на ислямистката сцена тук, в Берлин"

Въпреки атентата в Берлин, хиляди се включиха в гей парада в Хамбург. СНИМКА: РОЙТЕРС

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