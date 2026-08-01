Круизен кораб заседна заради рекордно ниските нива на Дунав

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Круизен кораб заседна около Унгария, заради рекордно ниските нива на Дунава. Спадът на водата на реката предизвика проблеми за корабоплаването, туризма и производството на електроенергия в цялата страна.

Кадри от дрон показаха кораба, заседнал в плитките води, докато междувременно нивата на реката достигнаха най-ниските си нива от десетилетия, съобщава Ройтерс.

Драстичният спад на водата шокира не само туристите, но и местните.

"Никога не съм виждала такова нещо", категорична е Джина Диослаки, която посещава редовно района вече 15 години.

Нивото на река Дунав близо до АЕЦ "Черна вода" спада с приблизително 2-3 сантиметра на ден. Ако сегашните условия се запазят, атомната електроцентрала може да работи на лимита си още 4-5 дни, стана ясно по-рано днес.

Тя произвежда почти половината от електроенергията в страната. За да стабилизират нивата, румънските власти разпоредиха спешни мерки.

Валежите нагоре по течението в Австрия са повишили нивата на реките, захранващи Горен Дунав, но отнема седем дни, за да достигне водата до Румъния, и още пет, за да достигне Чернавода, което означава две седмици, преди да се усети подобрение нагоре по течението на местно ниво.

Риск за самата АЕЦ няма. Унгария вече е спряла три от четирите си блока, а България е съобщила за проблеми в Козлодуй.

Останки, за които се предполага, че принадлежат на космат мамут (Mammuthus primigenius), бяха открити преди дни край село Ряхово на брега на Дунав. След успешното изваждане находката вече е в ръцете на специалистите от Регионалния исторически музей в Русе, които започват проучване, консервация и анализ.

На частите от мамута попада случайно местният жител Петър Николов, докато се разхожда край реката. Нивото е ниско и е оголило голяма територия. Така изпод водите изплуват огромните и необикновени кости.