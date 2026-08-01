ЕС свиква на 4 август министерска среща за обсъждане на кризата с мигрантите в Сеута

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Европейският съюз свиква във вторник, 4 август, спешна видеоконферентна среща на министрите от страните в съюза. На нея ще обсъдят масовото навлизане на мигранти в испанския анклав на територията на Мароко - Сеута, предаде Ройтерс.

Ирландия - настоящият ротационен председател на Съвета на ЕС - съобщи днес, че е свикала заседание на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, председателствано от ирландския министър на правосъдието, вътрешните работи и миграцията Джим О'Калахан, за да бъдат обсъден най-новия развой на събитията.

По-рано днес лидерите на 22 държави от Европейския съюз, сред които и България, настояха в открито писмо до ирландското председателство, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за организиране на спешна видеоконферентна среща във връзка със ситуацията в Сеута.

"Събитията от последните няколко дни изискват координиран и незабавен отговор на европейско равнище", подчертаха те, цитирани от БТА.

Председателят на местното правителство в Сеута Хуан Вивас съобщи вчера, че през последните няколко дни през границата с Мароко в Сеута са навлезли близо 60 000 мигранти, което се равнява на около 70 процента от местното население.

Испанските власти днес увериха, че от вчера досега почти всички незаконно навлезли мигранти са се върнали в Мароко, отбелязва Франс прес.