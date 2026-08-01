Русия атакува пристанището в Одеса и кораб в Николаев

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Руските сили нанесоха удари по складове с горивно-смазочни материали в украинското пристанище Одеса и поразиха кораб влекач, използван от украинските въоръжени сили, на пристанището Николаев. Това заяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"В резултат на удар с високоточно оръжие с въздушно базиране, а също и с безпилотни летателни апарати, са поразени: на пристанището на Одеса - резервоари с горивно-смазочни материали, предназначени за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна; на пристанището Николаев - кораб влекач, преустроен за използване на безекипажни катери", се казва в изявление на руското военно ведомство.

По-рано председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи в комуникационното приложение "Телеграм", че двама души са пострадали в резултат на нападение с дронове днес преди обед в Одеса, пише БТА.

"В резултат на удар на дрон по жилищен блок пострадаха двама мъже на 28 и 18 години. Те са хоспитализирани с изгаряния. Лекарите им оказват необходимата помощ", уточни Кипер.