ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Варненски капитан създаде система за търсене и спа...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23321817 www.24chasa.bg

Русия атакува пристанището в Одеса и кораб в Николаев

1380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руските сили нанесоха удари по складове с горивно-смазочни материали в украинското пристанище Одеса

Руските сили нанесоха удари по складове с горивно-смазочни материали в украинското пристанище Одеса и поразиха кораб влекач, използван от украинските въоръжени сили, на пристанището Николаев. Това заяви руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"В резултат на удар с високоточно оръжие с въздушно базиране, а също и с безпилотни летателни апарати, са поразени: на пристанището на Одеса - резервоари с горивно-смазочни материали, предназначени за снабдяване на Въоръжените сили на Украйна; на пристанището Николаев - кораб влекач, преустроен за използване на безекипажни катери", се казва в изявление на руското военно ведомство.

По-рано председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер съобщи в комуникационното приложение "Телеграм", че двама души са пострадали в резултат на нападение с дронове днес преди обед в Одеса, пише БТА.

"В резултат на удар на дрон по жилищен блок пострадаха двама мъже на 28 и 18 години. Те са хоспитализирани с изгаряния. Лекарите им оказват необходимата помощ", уточни Кипер.

Руските сили нанесоха удари по складове с горивно-смазочни материали в украинското пристанище Одеса

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Армията тираджии (Видео, Графика)