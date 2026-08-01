Израел уби няколко членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия обяви днес, че е ликвидирала няколко членове на подкрепяното от Иран движение "Хизбула". Това е станало в района на хребета Али ал Тахер в южната част на Ливан, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че това става въпреки действащото споразумение за спиране на огъня.

"През изминалата нощ войници израелската армия засякоха няколко терористи от "Хизбула" в района на хребета Али ал Тахер. След идентифицирането на терористите, военнослужещите нанесоха удар по тях и ги ликвидираха, за да отстранят заплахата", се посочва в изявление на армията. Оттам не дават повече подробности.