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Трима загинали и 15 ранени при взрив край лятно заведение в центъра на Москва

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Москва, Русия. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Експлозия е станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва, а трима души са загинали. 15 са ранени, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, цитирано от ТАСС.

"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20,10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", заяви пресслужбата на управлението.

В момента на място работят следствено-оперативната група на МВР и служители на оперативните служби, допълни тя, цитирана от БТА.

 

Москва, Русия. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

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