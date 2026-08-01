Руснаците масово теглят парите си от банките. Поставили са и абсолютен рекорд за юли: парите в брой в обращение е нараснал с близо 621 млрд. рубли. Това показват данните на Централната банка на Русия.

През април отново имаше рекорд на кеша в обращение - наличните пари тогава се увеличиха с близо 608 млрд., което значи, че за последните 6 месеца, от банките са изтеглени над 2,5 трилиона рубли, съобщава The Moscow Times.

"Това е абсолютен рекорд тази година на месечна база, както и исторически рекорд за юли по принцип", коментира вицепрезидентът на Сбербанк Тарас Скворцов.

И бе категоричен, че в момента това е един от основните проблеми за банковата система, който вече е довел до дефицит на ликвидност в рубли в редица банки. Основната причина за отлива е преминаването на бизнеса в сивия сектор заради повишаването на данъците. Прогнозите на Сбербанк показват, че до края на годината кешът в обръщение ще се увеличи с 3,8 трилиона рубли.

Друг "виновник" за масовото завръщане на кеша, са прекъсванията на мобилния интернет, които затрудняват разплащанията с карти.

Този скок се наблюдава на фона на вълна от украински атаки с дронове, които многократно прекъсват мобилния интернет в големи части от Русия, като това лишава много хора от възможността да плащат с карта.

Около 6% от предприемачите заявиха, че са прибегнали до „сиви схеми", за да се справят с новата данъчна тежест, включително избягване на касови бележки, според проучване от май, проведено от най-голямата руска асоциация на МСП „Опора Русия".

Плащанията в брой помагат на фирмите да занижават оборота си, за да останат под прага за ДДС, докато заплатите в брой им помагат да избегнат данъците върху трудовите възнаграждения.

Борбата със сивата икономика се превърна в ключова цел за Кремъл. Преди влизането в сила на увеличението на ДДС Путин предупреди, че новите правила не трябва да тласкат фирмите в сивата икономика, и призова за „радикално намаляване на нелегалната заетост".

"Мащабите на изтеглянето на пари от банките показва, че в паниката вече се включват и големи фирми и хора, които разполагат с вътрешна информация, че в Русия ще се случи нещо крайно негативно и затова се презастраховат", заяви пред The Moscow Times икономистът Николай Корженевски.

"Парите гласуват с краката си - явно се предприемат конкретни действия заради рязко повишения риск", коментира той.

Появиха се многобройни оплаквания, че банките ползват всякакви различни трикове, за да не дават достъп на хората до парите им. Сред тях са лимит на тегленето, високи такси и дори неизпълними условия. В същото време втората най-голяма банка в Русия - ВТБ, стартира масови съкращения сред служителите си заради все по-лошите финансови резултати. Други причини за това са и ръста на "лошите" кредити и срива на акциите на банката до исторически ниско ниво на московската борса.

"Банката ще уволни около 10% от сътрудниците си," заяви зам.-шефът Дмитрий Пиянов. От януари до март 2026 г. печалбата на банката спадна с 20%, а до юни спадът стигна 34%. Проблемните кредити са се увеличили почти двойно.

Паричните средства в обращение скочиха, след като президентът Владимир Путин обяви частична мобилизация през септември 2022 г., както и по време на краткия бунт на наемническата група „Вагнер" през юни 2023 г.

Сега тази тенденция затруднява събирането на данъци от държавата, точно когато тя се сблъсква с нарастващ бюджетен дефицит и се нуждае от всяка рубла, която може да събере, за да финансира войната в Украйна.

Въпреки че руският нефтогазов сектор, който осигурява около една четвърт от държавните приходи, се възползва от неотдавнашното покачване на цените на петрола след войната в Иран, икономиката като цяло отбелязва забавяне.

През май руското министерство на икономиката понижи прогнозата си за растежа на БВП до 0,4% за 2026 г., което поставя страната на път към най-слабия икономически растеж от 2022 г. насам.

За да увеличи приходите, Кремъл повиши ДДС от 20% на 22% през януари и понижи прага, при който малките и средните предприятия трябва да го плащат, което доведе много от вече изпитващите затруднения фирми до ръба на фалита.

С намалените маржове вследствие на по-високите данъци и забавящата се икономика аптеките, ресторантите, салоните за красота и кварталните магазини все по-често насочват клиентите към плащане в брой, за да запазят по-голяма част от приходите си извън счетоводните книги.