Лейбъристите запазват кметското място в Манчестър и след като Анди Бърнам стана премиер

Британските лейбъристи си запазват кметския пост в т. нар. Голям Манчестър след вчерашните избори, свикани след като досегашният кмет Анди Бърнам бе избран за премиер на Великобритания, предаде Франс прес.

Бевърли (Бев) Крейг спечели 47,15% от гласовете срещу 21% за антиимигрантска партия "Реформирай Обединеното кралство" и ще поеме управлението на тази внушителна агломерация с население от 2,5 милиона души в Северозападна Англия.

Съгласно избирателната система кандидатката на Лейбъристката партия, която досега бе председателка на общинския съвет на град Манчестър (без предградията), беше обявена за победител след отчитане на втория избор, посочен от избирателите.

Анди Бърнам стана кмет на Голям Манчестър през 2017 г. и беше преизбран два пъти - през 2024 г. с 63% от гласовете. Решителното отстояване на интересите на района му спечели прозвището "Краля на Севера"."Вие сте подходящият човек да оглави и преведе този голям градски район до най-доброто му десетилетие", заяви днес Бърнам на събрание в Манчестър по случай победата на Бев Крейг.

Новият британски премиер подаде оставка като кмет на Голям Манчестър, за да участва през май в частични парламентарни избори, които му дадоха възможност да стане депутат – задължително условие, за да може да оглави правителството.

Петдесет и шест годишният Бърнам, чиято популярност до голяма степен се основава на опита му като местен политик, замени в средата на юли Киър Стармър на "Даунинг стрийт" и обеща да ускори процеса на децентрализация. Една от първите му стъпки като премиер бе да създаде офис в Манчестър, който ще има задачата да съдейства "за създаване на усещането за повече баланс в страната".