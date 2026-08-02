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Червен код за опасни горещини в големите градове на Италия

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Екстремните горещини в Западна Европа предизвикаха горски пожари. Снимка: Ройтерс

Червен код за опасно време беше обявен в почти всички големи градове в Северна и Южна Италия поради новата гореща вълна в Европа.

Само в два от общо 27 големи града в Италия не беше обявен червен код или трето ниво за опасно горещо време. Това са Реджо ди Калабрия в най-южната част на Апенинския полуостров и Месина на полуостров Сицилия, пише БТА. 

Максималните температури може да достигнат до 39 градуса в Неапол, 38 градуса във Флоренция и Палермо и 37 градуса в Рим. В Северна Италия се предвижда температурите да се повишат до 36 градуса в Торино, Триест и Венеция.

Градове, в които важат максимални предупрежденията за горещо време са Болцано, Кампобасо, Чивитавекия, Фрозиноне, Флоренция, Рим, Венеция, Неапол, Латина, Перуджа, Риети, Витербо, Болоня, Бреша, Каляри, Милано, Пескара и Верона. 

Екстремните горещини в Западна Европа предизвикаха горски пожари. Снимка: Ройтерс

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