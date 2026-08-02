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Тръмп: САЩ и Израел спират планираните удари срещу Иран

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ му и  Израел са се съгласили да преустановят планираните нови удари срещу Иран. Това е станало по искане на Техеран и други държави от региона, при условие че бъде постигнато бързо споразумение, предадоха световните агенции.

В съобщение в своята платформа "Трут соушъл Тръмп" заяви, че САЩ са „готови да нанесат удар срещу Ислямската република Иран, който ще има нивото на военен терор, сила и мощ, каквито не са виждани от  Втората световна война насам.

„Въпреки това току-що бяхме помолени от Иран и от други държави от Близкия изток да преустановим всякаква атака“, посочи той.

„Въз основа на тази молба се съгласих... да отменя атаката, при условие че можем бързо да постигнем споразумение. Израел се присъединява към мен в този ангажимент“, заяви Тръмп, цитиран от БТА. 

Той каза още, че съюзниците от Близкия изток са постигнали параметрите на споразумение за прекратяване на войната с Иран, допълва Асошиейтед прес. Президентът на САЩ добави, че очертаващото се споразумение „ще включва незабавно, пълно и цялостно отваряне на Ормузкия пролив и прекратяване на ядрената заплаха от страна на Иран.

Иран не направи незабавен публичен коментар по изявлението на Тръмп.

 

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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