Актьорът Винсънт Пасторе почина на 80 години

Американският актьор Винсънт Пасторе, известен с ролите си на мафиоти и здравеняци и най-вече с образа на Салваторе Бонпенсиеро в сериала „Семейство Сопрано", е починал на 80-годишна възраст.

Боб Макгоуън, който е бил негов мениджър още от времето на участието му в „Семейство Сопрано", съобщи пред Асошиейтед прес, че е научил за смъртта му в събота от друг свой клиент и актьор от сериала – Винсънт Куратола. По думите му Пасторе е бил открит в дома си на Сити Айлънд в Ню Йорк, след като няколко дни никой не е успявал да се свърже с него. Макгоуън разказа, че самият той се е опитвал да се свърже с актьора във връзка с възможна нова работа, пише БТА.

Пасторе започва филмовата си кариера още през 80-те години и участва в редица известни продукции, сред които „Добри момчета" и „Пробуждания". г.

Той е роден в Бронкс и израства в предградието Ню Рошел в щата Ню Йорк. По време на войната във Виетнам служи във военноморските сили на САЩ, а по-късно учи в университета „Пейс".