Няколко души са убити при стрелба в заведение за бързо хранене в САЩ (Видео, снимки)

Няколко души са убити при стрелба в заведение за бързо хранене в щата Айдахо, в западната част на САЩ, съобщи местната полиция, предадоха световните агенции.
Нападателят е бил убит по време на атаката, която е станала в ресторант за бързо хранене, съобщи Матю Хикс, началник на полицията в Туин Фолс.
Има жертви при стрелбата, но властите все още се опитват да установят точния брой на пострадалите, заяви той. „Сцената беше изключително хаотична“, добави Хикс пред журналисти, цитиран от БТА.
Говорителят на град Туин Фолс Джош Палмър съобщи, че трима души са били убити, а двама са ранени, но не е ясно дали стрелецът е сред жертвите.
Видео, разпространено в социалните мрежи от местни медии, показва млад мъж, въоръжен с пушка, пред ресторанта. Друго видео в социалните мрежи показва повече от дузина души, които излизат тичайки от ресторанта.
Туин Фолс е град с около 56 000 жители, разположен в южната част на Айдахо, на около 290 километра северозападно от Солт Лейк Сити.