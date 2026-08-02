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В Гърция глобяват и шофьорите, които карат прекалено бавно

Бойка Атанасова, Атина

2000
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Санкция не се налага, когато бавното движение е продиктувано от лошото състояние на пътя

В Гърция глобяват и водачите, които без основателна причина се движат необичайно бавно и възпрепятстват нормалното движение на останалите автомобили.

Според член 23 от гръцкия Кодекс за движение шофьорът е длъжен да не пречи на другите превозни средства чрез неоправдано ниска скорост. Нарушението се наказва с глоба от 30 евро.

Санкция не се налага, когато бавното движение е продиктувано от лошото състояние на пътя или автомобила, особеностите на терена, тежък товар, неблагоприятно време, натоварен трафик или друга извънредна необходимост.

Глоба от 30 евро се предвижда и при движение под минималната разрешена скорост, обозначена със син пътен знак.

По авто магистралите и скоростните пътища в Гърция е забранено движението на моторни превозни средства, които по конструкция или по друга причина не могат да развият повече от 70 км/ч по равен път.

Мярката цели да предотврати резките намалявания на скоростта, опасните смени на ленти и рисковите изпреварвания, които прекалено бавното движение може да предизвика.

Разпоредбите са част от действащия гръцки Кодекс за движение.

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