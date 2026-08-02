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Зеленски: Трябва истински отговор от света на руския терор

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски отново призова за спешна доставка на ракети за противовъздушна отбрана за системите „Пейтриът“, предаде ДПА. Това се случи след последните руски ракетни удари срещу Киев.

„Нуждаем се от отговор на този руски терор – истински отговор от света“, заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение.

По думите му единственият справедлив отговор е подкрепа за Киев при отблъскването на руските ракетни атаки.

Ракетите „Пейтриът“ се смятат за най-ефективното средство за защита срещу балистични ракети.

„По света има ракети за системите „Пейтриът“ и е важно нашите партньори да вземат политическото решение – решението да доставят необходимите количества“, каза Зеленски, цитиран от БТА.  Той добави, че САЩ и Европа знаят от какво се нуждае спешно Украйна.

„Ракетите за защита срещу балистични атаки трябва да пазят хората, а не да стоят в складове“, заяви президентът. По думите му всеки допълнителен ден без тази помощ дава възможност на Русия да убива хора в Украйна.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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