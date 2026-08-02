Гърция увеличава необлагаемия лимит за електронни бонуси от клиенти на 6000 евро годишно

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Необлагаемият лимит за бонусите от клиенти, получавани чрез електронни плащания, ще бъде увеличен от 300 евро месечно на общо 6000 евро годишно, обяви гръцкият премиер Кириакос Мицотакис.

За служителите, които работят през цялата година, новият лимит отговаря на увеличение от 300 на 500 евро месечно.

Съществената промяна засяга сезонните работници в туризма, ресторантьорството и останалите услуги. Необлагаемата сума вече ще се изчислява на годишна, а не на месечна база.

Така служител, който работи шест месеца в годината, ще може да получава необлагаеми бонуси до 1000 евро средно на месец през активния сезон, без да надвишава общия годишен лимит от 6000 евро.

„Тази промяна е особено важна за хората, които работят сезонно", посочи Мицотакис във видео, публикувано в социалните мрежи.

Предстои разпоредбата да бъде внесена и гласувана, като ще има обратна сила от 1 януари 2026 г. По този начин тя ще обхване и електронните бонуси, получени през настоящия летен туристически сезон.

Новият годишен начин на изчисляване цели да отчете по-точно спецификата на сезонната заетост и да осигури по-голямо данъчно облекчение за работещите в туризма и ресторантьорството.