Танкер от дни изпуска суров петрол край бреговете на Оман

Суров петрол май изтича вече няколко дни от санкциониран танкер, заседнал край бреговете на Оман близо до защитена морска зона.

Сателитните изображения, последното от които е от петък, показват петролен слой на морската повърхност, покриващ около 20 квадратни километра, както и тъмни петна от петролни разливи по бреговете на остров Киблия, част от островите Халаният.

Основният риск е разцепването на кораба, тъй като ветровитият мусонен сезон може да окаже сериозно влияние върху корпуса. Морето е бурно и ветровете са силни през мусонния сезон от май до септември. Изчисленията показват, че танкерът превозва над 800 000 барела суров петрол, пише БТА.

Дългият 274 метра танкер тип „Карълайн Безенги" е санкциониран от Великобритания за превоз на петрол с руски произход и за това, че „е бил или вероятно е свързан с дейности, чиято цел или ефект е дестабилизирането на Украйна". Плаващият под флага на Камерун танкер е санкциониран също от Европейския съюз, Канада и Швейцария.

Компанията за проследяване на сателитни данни „СинМакс Маритайм" съобщи, че е получила изображения от май, показващи танкера в руското черноморско пристанище Новоросийск, преди последното му плаване.