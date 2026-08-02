Българин в Сеута: Испанските власти не правеха нищо, за да спрат мигрантите, помагаха им

Властите в Испания не правеха нищо, за да спират мигрантите в Сеута, дори помагаха на някои да не се удавят. Това разказва Георги Матеев - един от българите, видели с очите си случващото се в Сеута. Мнозина го познават като DJ Balthazar. През 2008 г. заедно с Deep Zone Project представиха България на Евровизия. Заклет пътешественик, обиколил 185 държави, случайността го заварва в испанския анклав.

Той подчерта, че полицията не е била подготвена, тълпата е била неконтролируема, като според него, това е причината за ненамесата.

Матеев разказа, че в момента е в Мароко, но е бил свидетел на навлизането на мигрантите в Сеута.

„Попаднахме на огромна тълпа, която ставаше все по-голяма с приближаването ни към границата", разказа той. По негови думи в онзи момент е видял хиляди хора навсякъде, но е установил, че „целият процес се случваше доста спокойно – нямаше агресия нито от страна на полицията, нито от страна на мигрантитe". Матеев беше категоричен, че не е чувствал застрашен, „даже позирахме на фона на тълпата".

„Мигрантите, които влизаха, бяха много екзалтирани, щастливи, казваха: „Да живее Испания!", допълни още българинът пред NOVA.

Той каза, че има тенденция хора от Африка да търсят „нормален живот" в Европа. Според него трябва все пак да се намери някакво трайно решение, защото случващото се в Суета „не е начинът и не е нормално".

Матеев каза още, че коментарите в Мароко са, че е малко вероятно подобно навлизане да се случи отново или поне не в тази форма.

ЕС ще свика на 4 август министерска среща за обсъждане на кризата с мигрантите в Сеута.

Лидерите на 22 държави от Европейския съюз, сред които и България, настояха в открито писмо до ирландското председателство, председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за организиране на спешна видеоконферентна среща във връзка със ситуацията в Сеута.

Председателят на местното правителство в Сеута Хуан Вивас съобщи, че през последните няколко дни през границата с Мароко в Сеута са навлезли близо 60 000 мигранти, което се равнява на около 70 процента от местното население.