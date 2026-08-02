Гл. комисар Николай Николов: В сърцевината на най-опасното време сме в момента

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В сърцевината на най-опасното време сме в момента. Нашите метеоролози вече предупредиха за опасно повишение на температурите. Все още е жълт код, но за пожароопасност нещата са много сериозни. Това каза гл. комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".

Франция, Испания и Гърция са сред най-тежко засегнатите страни от летните пожари. Високите температури се повишават и у нас, а с това нараства и риска от огнища и у нас.

По думите му готовността на нашите служби е на много високо ниво. Има и превенция. Наложени са и глоби.

„На МВР целта не е да налага глоби, а те да изиграят превантивната роля. Да сигнализират, че държавата упражнява контрол", обясни Николов пред bTV.

Около 87 нарушители са хванати за неизпълнение на разпорежданията на пожарните служби.

„Освен превенцията при нас от особена важност е предварително създадената организация. Координацията между съответните ведомства и повишаване на тяхната готовност", обясни гл. комисар Николай Николов.