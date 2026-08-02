Свързана с Иран престъпна група вербува младежи за убийства из цяла Европа

Изобщо не им пука дали тийнейджърите ще бъдат заловени. Защото когато бъдат арестувани, не могат да поискат парите, казва журналист, проучвал „Фокстрот"

Престъпната група „Фокстрот нетуърк", свързана с режима Иран, наема тийнейджъри за убийства из цяла Европа. Не им плаща, защото те често биват арестувани, съобщава Би Би Си.

През 2025 година в предградие на Стокхолм от зимната нощ се появява мъж, облечен в черно. Въоръжен с пистолет, той се приближава към 20-годишния Мурад Абделкадер, студент, който се връща от работа в „Макдоналдс".

Нападателят открива огън, стреляйки отново и отново, докато се приближава към целта си. Последният изстрел той отправя в главата на жертвата си, докато тя лежи безпомощна на земята.

Убиецът е 18-годишният Атила Азимов. В онази февруарска нощ миналата година той е убил грешния човек.

Направил го е за пари, нает от „Фокстрот нетуърк", организирана престъпна група с връзки с иранския режим, която е станала известна с тактиката си „насилие като услуга" (VaaS).

Смята се, че от 2022 г. насам мрежата „Фокстрот" е извършила около 35 убийства, както и редица атаки и опити за нападения срещу израелски цели в Европа, включително два с използване на взривни вещества и ръчни гранати.

Бандата вербува тийнейджъри да извършват атаките срещу пари, но почти никога не се налага да плаща, тъй като те често биват залавяни.

Такъв е случаят с Йоханес Натланд - норвежки тийнейджър, който в сряда беше осъден от съдебно жури в съда „Олд Бейли" в Лондон за съучастие в убийство във връзка с планирано убийство в Западен Йоркшир.

Според Оперативната работна група (OTF) GRIMM – групата на Европол, създадена за справяне с проблема, младежите са вербувани чрез социалните мрежи и получават инструкциите си по „геймифициран" начин, имитиращ начина, по който функционират компютърните игри.

Анди Крааг, ръководител на Европейския център за тежки и организирани престъпления към Европол, нарича това „прецизно планирано възлагане на убийства" на уязвими млади хора.

В момента в OTF GRIMM участват 11 държави, засегнати от феномена VaaS - Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Нидерландия, Норвегия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.

Лидерът на мрежата „Фокстрот" Рава Маджид, е избягал от Швеция и от последната си оперативна база в Турция и в момента се намира в иранската столица Техеран. Полицията смята, че някои от атаките от типа VaaS са били извършени по поръчка на иранския режим, включително атаката с ръчна граната срещу израелското посолство в Копенхаген, макар че други нападения са част от войните за територия между наркокартелите, свързани с „Фокстрот".

Диамант Салиху, разследващ журналист от шведската телевизия SVT, проучва „Фокстрот" и връзките ѝ с Иран от три години.

„Режимът нарежда на лидера на мрежата „Фокстрот" да подтикне мрежата си да извършва атаки срещу враговете на иранския режим. Това могат да бъдат дисиденти, журналисти, които са в опозиция срещу режима, а също така и израелски цели", посочва той.

"Връзките с иранския режим са започнали след октомври 2023 г., когато Маджид е избягал в Техеран", каза Салиху.

„Той е трябвало да сключи сделка, за да може да живее свободно в Иран, при условие че той и мрежата му работят за режима, допълва още той.

Мрежата „Фокстрот" и "Маджид" бяха сакнционирани от правителството на Обединеното кралство през април 2025 г.

Това беше месец след ареста на Натланд, който по това време е бил на 18 години. Той пристигнал със самолет, за да извърши покушение от името на „Фокстрот" в близост до Хъдърсфийлд.

Случаят с Натланд илюстрира как функционира системата VaaS.

Натланд е син на двама журналисти от Ставангер и е израснал в благоприятни условия, но се е поддал на наркотиците и е развил психоза, в резултат на което е прекарал известно време в рехабилитационен център и кратък период в детски дом. Там той се е запознал с друг тийнейджър, който е използвал онлайн псевдонима UnknownHustler.

Именно UnknownHustler пръв изпраща на Натланд онлайн заявката за наемане на убиец във Великобритания с названия „Убийство в Англия 270k" (270 000 норвежки крони, около 25 хил. евро). Заявката е дошла от друг тийнейджър с псевдонима Generalen. Generalen, който по това време бил на 16 години и прекарал последните три години в детски дом, впоследствие наел Натланд за покушението.

След това Натланд бил предаден в ръцете на член на „Фокстрот" с онлайн псевдонима Agent 47, който е заимстван от поредицата игри Hitman. Шведската полиция е задържала Али Шехад Ахмед, който е близък с лидера на „Фокстрот" Маджид, като Agent 47.

Agent 47 резервира еднопосочен билет за Натланд до летището в Манчестър и му помага да получи спешен паспорт. Чрез приложението за съобщения Signal той насочва Натланд на всеки етап от пътуването му, преди да го предаде на човек, отговарящ за логистиката, с потребителско име „1".

Отнасяйки се към Натланд като към герой от компютърна игра, „1" му изпраща карта и видеоклипове, показващи къде да намери оръжията. Те скрити в гората край Хъдърсфийлд, а след това му праща и още едно видео, в което му показва как да стигне до скривалището с пари, скрито в храсталака близо до пешеходен тунел.

След като Натланд се е настанил в хотела си в Хъдърсфийлд с оръжията, Агент 47 му е изпратил ново съобщение: „Утре имаме много работа."

Натланд е бил арестуван на следващата сутрин. Все още не му е било казано кого трябва да убие, а детективите от отдела за борба с тероризма все още се опитват да разберат дали е трябвало да бъде престъпно покушение или политическо, извършено по поръчка на Иран.

Тийнейджърът, който вербувал Натланд - Generalen – бил много активен. Освен че наел Натланд като наемен убиец, той вербувал и поне още двама души, които извършили убийства в Швеция. Това били Azimov, който излежава доживотна присъда за убийството на невинен човек, и 17-годишен младеж, който три и половина седмици по-рано застрелял Ахмед Замзам в Лунд, Южна Швеция.

Нито един от убийците не е получил заплащане, защото и двамата са били заловени. Салиху заяви, че това е част от начина, по който работи „Фокстрот".

„На тях изобщо не им пука дали тийнейджърите ще бъдат заловени. Защото когато бъдат арестувани, не могат да поискат парите, които са им били обещани, и не виждаме примери за изплащане на пари на тези млади убийци. Това е умишлена политика да се вербуват все по-млади хора, защото те не мислят за последствията от залавянето им и са по-склонни да поемат рисковете", обяснява още той.

В крайна сметка Generalen бил задържан, защото се опитвал да организира убийството на 14-годишния син на норвежки полицай. Той наел двама младежи - на 15 и 17 години да извършат нападението с нож, но 15-годишният разказал на полицията. Когато Generalen бил арестуван, детективите открили в телефона му подробности за заговора за убийство в Хъдърсфийлд, което довело до това британската полиция да арестува Натланд точно навреме.

Generalen бил осъден през май и излежава 14-годишна присъда в затвора.

Оперативната група „Грим" (OTF GRIMM) отбелязва редица успехи през 15-те месеца от създаването си. Полицията е извършила над 280 ареста, включително на няколко ключови заподозрени.

Един от най-важните арести бил този на Ахмед, за когото се смята, че е Agent 47.

Той бил задържан в кюрдския град Сулеймания в Ирак и в момента срещу него е подадена молба за екстрадиция към Швеция.

Заместник-началникът на шведската национална полиция Стефан Хектор посочи, че „непрекъснато разширяват сътрудничеството си с други държави" и показват на организираните престъпници, че „няма къде да се чувстват в безопасност по света".

През май Мохамед „Моугли" Мохди, бивш рапър, описан от шведската полиция като централна фигура в „Фокстрот", беше арестуван в Тунис.

Самият Маджид обаче остава извън обсега на правосъдието в Иран.

„Той все още е активен. И докато тази мрежа е активна, се опасявам, че ще продължаваме да виждаме атаки срещу враговете на иранския режим", казва Салиху.

Все още не е ясно до каква степен арестите са намалили способността на „Фокстрот" да действа, но други групи, включително конкурентите на „Фокстрот" от мрежата „Дален", вече са възприели метода VaaS за вербуване на уязвими тийнейджъри за убийства, така че опасността все още е налице.

Тя се разпространява бързо от Швеция в цяла Скандинавия и Северна Европа и, както показва случаят с „Натланд", достигнал Великобритания миналата година.