Китай проведе брифинг в ООН по Световната конференция за ИИ през 2026 г.

На 31 юли Постоянното представителство на Китай към ООН проведе брифинг, посветен на Световната конференция по изкуствения интелект през 2026 г., която се проведе миналия месец в Шанхай, съобщава КМГ Бяха представени и резултатите от Срещата на високо равнище за глобалното управление на ИИ.

Постоянният представител на Китай към ООН Фу Цун заяви, че по време на откриването на конференцията китайският председател Си Дзинпин е представил систематично китайската визия за глобалното управление на изкуствения интелект. Тя включва изграждането на глобална система за управление на ИИ, принципите за развитие, насочено към човека и използване на технологиите за общо благо, подпомагането на страните от Глобалния Юг за преодоляване на предизвикателствата пред развитието на сектора в по-слабо развитите държави, създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, както и подкрепа за процеса на ООН за глобално управление на ИИ.

Китай ще продължава да отстоява принципите на отвореност и свободен достъп, сътрудничество за взаимна изгода, съвместно обсъждане, изграждане и споделяне. Страната ще работи с всички държави в рамките на платформата на ООН за обсъждане и планиране на ключови въпроси, свързани с бъдещото глобално управление на изкуствения интелект.

В брифинга участваха представители на над 70 държави и международни организации. Те приветстваха успешното провеждане на Световната конференция по ИИ, високо оцениха предложенията и инициативите за международно сътрудничество, представени от Си Дзинпин, и изразиха подкрепа за създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

Участниците заявиха готовност за съвместно реализиране на инициативите за сътрудничество, обявени по време на конференцията, както и за подкрепа на развиващите се страни в укрепването на техния технологичен капацитет с цел постигане на общо развитие, споделени ползи и взаимна изгода.