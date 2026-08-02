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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23323048 www.24chasa.bg

Китай приема нов петгодишен план за селскостопанските си кооперативи

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай публикува петгодишен план за развитие на националната си система от кооперативи за доставки и продажби за периода 2026–2030 г., съобщава КМГ. Основната цел на инициативата, ръководена от Общокитайската федерация на кооперативите, е гарантирането на продоволствената сигурност и възраждането на селските райони чрез изпълнението на 18 ключови задачи.

До 2030 г. се предвижда изграждането или модернизирането на над 100 национални стратегически склада за торове и около 1000 окръжни дистрибуторски центъра в основните зърнопроизводителни райони. За текущата година е заложено създаването на 20 депа за торове, 200 дистрибуторски и 200 агросервизни центъра. Тези съоръжения ще ускорят услугите по сушене и съхранение за ограничаване на загубите след жътва.

Националната кооперативна мрежа свързва градските и селските пазари, осигурявайки критични суровини и логистична подкрепа за земеделието.

Снимка: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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