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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23323109 www.24chasa.bg

Китайската онлайн литература с рекордни приходи и глобален обхват

КМГ

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Снимка: КМТ Снимка: Китайска медийна група

Китайската индустрия за онлайн литература отчита мащабен растеж през 2025 г., като общият брой произведения надхвърля 33 милиона, а аудиторията в чужбина достига 250 милиона души. Данните бяха представени от Китайската асоциация на писателите по време на форум в Хъфей, съобщи КМГ.

За изминалата година са изнесени над 130 000 творби, а общият брой читатели световно надхвърля половин милиард. Платформите за онлайн литература и микро-сериали отчитат 60 милиона дневни активни потребители в над 200 държави, генерирайки над 8 милиарда юана (1.2 милиарда долара) приходи от чужбина.

Индустрията стимулира и глобалното съдържание. Платформата Yuewen, например, вече привлича над 530 000 чуждестранни автори. Развива се нов културен модел, комбиниращ интернет литература, онлайн сериали и видеоигри.

Снимка: КМТ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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