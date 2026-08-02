Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайски изследователи от Китайската академия на науките и университета "Фудан" разработиха новата система FuXi-CNOPs, комбинираща изкуствен интелект и физични закони за прогнозиране траекторията на тайфуни, предава КМГ. Моделът елиминира границите на стандартните ИИ анализи, идентифицирайки критичните зони, които причиняват отклонения в движението.

Валидацията чрез 62 тайфуна и 91 сравнителни експеримента показва, че при 24-часови прогнози системата съперничи на водещите световни стандарти, а при средносрочни и дългосрочни (от 24 до 120 часа) постига значително по-висока точност. FuXi-CNOPs работи с повишена ефективност – необходими са ѝ едва 31 изчислителни пакета спрямо 51 при традиционните методи, което драстично намалява консумацията на ресурси.