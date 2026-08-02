ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два противопожарни хеликоптера катастрофираха в Гъ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23323161 www.24chasa.bg

Китайски учени разработват ИИ система за по-точно прогнозиране на тайфуни

КМГ

892
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски изследователи от Китайската академия на науките и университета "Фудан" разработиха новата система FuXi-CNOPs, комбинираща изкуствен интелект и физични закони за прогнозиране траекторията на тайфуни, предава КМГ. Моделът елиминира границите на стандартните ИИ анализи, идентифицирайки критичните зони, които причиняват отклонения в движението.

Валидацията чрез 62 тайфуна и 91 сравнителни експеримента показва, че при 24-часови прогнози системата съперничи на водещите световни стандарти, а при средносрочни и дългосрочни (от 24 до 120 часа) постига значително по-висока точност. FuXi-CNOPs работи с повишена ефективност – необходими са ѝ едва 31 изчислителни пакета спрямо 51 при традиционните методи, което драстично намалява консумацията на ресурси.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво