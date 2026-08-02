Най-малко 7 са загиналите палестинци при израелска атака в Газа

Най-малко седем палестинци загинаха при израелски удари в ивицата Газа, съобщиха местни медии.

Палестинската информационна агенция УАФА съобщи, че ракета е поразила апартамент в жилищна сграда, а жертвите са двама, сред които и дете.

При друг удар в централната част на ивицата Газа са загинали още двама палестинци, включително жена. Други трима души, сред които дете, са били убити при нападение срещу жилищна сграда северозападно от Хан Юнис в южната част на анклава, според същия източник.

Израелската армия съобщи, че през последните дни е ликвидирала няколко предполагаеми членове на палестинските въоръжени групировки „Хамас" и „Ислямски джихад". Освен това съобщи, че в събота е бил убит предполагаем боец на „Хамас", който според израелското разузнаване е проникнал в кибуца Нир Оз по време на нападението в Южен Израел на 7 октомври 2023 г.