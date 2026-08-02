Продължават евакуациите в Гърция, двама са обвинени, че предизвикали пожар

Индустриален парк и шест села близо до град Мегара, западно от Атина, бяха евакуирани, докато стотици пожарникари се борят трети ден да овладеят голям горски пожар, който унищожи хиляди хектари гори и десетки домове.

Двама души бяха арестувани и са изправени пред наказателни обвинения във връзка с вятърен парк, от чиято инфраструктура се смята, че е започнал пожарът, пише БТА.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис заяви, че страната е изправена пред „изключително трудни дни, с екстремни метеорологични условия" и обеща държавна подкрепа за хората, чиито домове са разрушени или повредени.

Горският пожар, който започна в петък в Агиос Василиос и в събота премина на изток през Порто Гермено, крайбрежен град в Коринтския залив на около 70 километра западно от Атина, се насочи днес към Мегара, като около 500 пожарникари със 134 противопожарни машини се опитват да овладеят разпространението му.

Около 200 домове са били унищожени или повредени в Порто Гермено, докато около 10 000 хектара гори и храсти са били изгорени.