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Унгария спира АЕЦ "Пакш" за първи път от 44 г. заради ниските води на Дунав

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Унгарската атомна централа "Пакш" на фона на Дунав, която непрекъснато понижава водите си. Снимка: Ройтерс

Унгария обяви спирането на АЕЦ "Пакш", за пръв път от 44 години, заради прекалено ниското равнище на водата в Дунав, предаде Франс прес.

"Поради новото спадане на нивото на водите на Дунава една от двете последни производствени единици на атомната централа "Пакш" ще бъде спряна в 1,30 сутринта", написа премиерът Петер Мадяр. 

"С това производството на централата ще падне до едва 240 мегавата", допълни той, цитиран от БТА. 

Разположена на около сто километра южно от Будапеща, централата осигурява около 40% от годишното производство на електроенергия в страната.

В петък операторът на централата, чиито четири реактора, построени с технология от СССР, се охлаждат с вода, изпомпвана от Дунав, предупреди, че спадът на нивото на реката може да наложи пълно спиране на централата към средата на следващата седмица. Правителството обаче предупреди, че това може да се случи още през уикенда.

Унгарската атомна централа "Пакш" на фона на Дунав, която непрекъснато понижава водите си. Снимка: Ройтерс

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