ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко петима загинаха при пожар на ферибот в И...

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23323631 www.24chasa.bg

Най-малко петима загинаха при пожар на ферибот в Индонезия

332
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Спасителни екипи се готвят за поредното издирване на оцелели от пожара на индонезийския ферибот. Снимка: Ройтерс

Най-малко петима души загинаха, а 41 все още са в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура.

По данни на Националната агенция по издирване и спасяване на борда на ферибота е имало общо 271 души пътници и членове на екипажа, от които 225 са били спасени.

Операцията по издирване и спасяване продължава, добавиха от агенцията.

Фериботът пътувал от Сурабая в провинция Източна Ява към град Макасар в Южен Сулавеси. Как е избухнал пожарът на ферибота не е ясно, но инцидентът е станал тази сутрин.

Спасителни екипи се готвят за поредното издирване на оцелели от пожара на индонезийския ферибот. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво