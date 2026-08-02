Най-малко петима загинаха при пожар на ферибот в Индонезия

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Най-малко петима души загинаха, а 41 все още са в неизвестност, след като ферибот се запали край индонезийския остров Мадура.

По данни на Националната агенция по издирване и спасяване на борда на ферибота е имало общо 271 души пътници и членове на екипажа, от които 225 са били спасени.

Операцията по издирване и спасяване продължава, добавиха от агенцията.

Фериботът пътувал от Сурабая в провинция Източна Ява към град Макасар в Южен Сулавеси. Как е избухнал пожарът на ферибота не е ясно, но инцидентът е станал тази сутрин.