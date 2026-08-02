Земетресение с магнитуд 5,9 край Нова Зеландия

Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер разтърси района край източното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия, съобщи Германският геофизичен център.
По данни на центъра трусът е бил на дълбочина 10 километра.
Засега няма данни за жертви или щети, пише БТА.
Трус с магнитуд 5,9 бе регистриран край Нова Зеландия, но близо до Южния остров, в средата на юли. Едно от първите действия на властите тогава бе да предупредят за опасност от цунами.
Поне 30 са жертвите на опустошителното земетресение (6,8) в Югозападна Япония. 9000 души са без дом, а заради страх от нови трусове много хора предпочитат да спят в автомобилите си.