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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23323657 www.24chasa.bg

Земетресение с магнитуд 5,9 край Нова Зеландия

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Земетресение. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с магнитуд 5,9 по скалата на Рихтер разтърси района край източното крайбрежие на Северния остров на Нова Зеландия, съобщи Германският геофизичен център.

По данни на центъра трусът е бил на дълбочина 10 километра.

Засега няма данни за жертви или щети, пише БТА.

Трус с магнитуд 5,9 бе регистриран край Нова Зеландия, но близо до Южния остров, в средата на юли. Едно от първите действия на властите тогава бе да предупредят за опасност от цунами. 

Поне 30 са жертвите на опустошителното земетресение (6,8) в Югозападна Япония. 9000 души са без дом, а заради страх от нови трусове много хора предпочитат да спят в автомобилите си. 

Земетресение. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

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