Намериха тялото на легендата в алпинизма Нирмал Пурджа

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Тялото на известния британско-непалски алпинист Нирмал Пурджа е било открито на връх Броуд Пийк в Пакистан. Това съобщиха планински спасители.

Алпийският клуб на Пакистан съобщи в неделя, че тялото му е било намерено на около 5 700 м надморска височина, където са забелязани още три тела, макар че самоличността им все още не е потвърдена, съобщи Би Би Си.

Смъртта на 43-годишния алпинист беше обявена в събота от компанията му Elite Expeditions. Оттам съобщиха, че той е сред 10-те души, загинали при лавина.

Пурджа, който е роден в Непал и по-късно е служил в британската армия, беше известен с това, че през 2019 г. изкачи 14-те най-високи върха в света за малко повече от шест месеца.

Алпийският клуб съобщи, че наземен екип ще пренесе извадените тела до японския лагер.

Преди да бъде обявена смъртта на Пурджа, пакистанските власти съобщиха, че са били намерени телата на трима други алпинисти от неговата експедиция – американката Малори Гейс, Надира Ахмед Абдула Ал Харти от Оман и Пур Бахадур Гурунг от Непал.

Преди години българската алпинистка Силвия Аздреева изкачи Еверест, Лхотце и К2 с Нирмал Пурджа.