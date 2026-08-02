Иран: Не сме молили Тръмп да спре с атаките срещу нас

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Иранската информационна агенция "Мехр" определи изявление на Доналд Тръмп като "поредната лъжа", след като американският президент заяви, че Техеран е помолил Вашингтон да се откаже от нови удари.

"Мехр" цитира висши ирански военни, според които "нашите сили са в състояние на максимална готовност и са готови за всякакъв развой на събитията".

Тръмп изтъкна, че САЩ и Израел са се споразумели да преустановят планираните нови удари срещу Иран по молба на Техеран и други страни от региона при условие, че в най-скоро време бъде сключено мирно споразумение.

Той подчерта, че споразумението с Иран трябва да включва "цялостното и пълно отваряне на Ормузкия проток, както и прекратяването на иранската ядрена заплаха".