Двама са загинали при наводнения в Чили, 347 са пострадалите (Видео, снимки)

Силна буря, довела до наводнения, връхлетя централните и южните райони на Чили. Двама души са загинали при природното бедствие, а пострадалите са стотици, предаде Франс прес.
В тревога са няколко места в районите на Мауле и Лос Лагос.
Заместник-министърът на вътрешните работи Максимо Павес потвърди вчера смъртта на двама души в региона Лос Риос. Те са починали, след като дърво паднало върху автомобила им.
Националната дирекция на Службата за превенция и реакция при бедствия съобщи вчера за 347 пострадали и 2052 души, попаднали в капан, повечето заради придошлите реки.
Службата издаде и 13 предупреждения за евакуация заради наводнения и пориви на вятъра със скорост над 100 километра в час.
През юли силна буря причини смъртта на 13 души и повреди най-малко 4 000 жилища, припомня АФП, цитирана от БТА.