Двама са загинали при наводнения в Чили, 347 са пострадалите (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силна буря, довела до наводнения, връхлетя централните и южните райони на Чили. Двама души са загинали при природното бедствие, а пострадалите са стотици, предаде Франс прес.

В тревога са няколко места в районите на Мауле и Лос Лагос. 🔴 URGENTE: Activación de la Quebrada Varillar en la Comuna de Monte Patria@reddeemergencia @Sepulinares @alegriagonzaa pic.twitter.com/hfPQfGUfPd — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) July 31, 2026

Заместник-министърът на вътрешните работи Максимо Павес потвърди вчера смъртта на двама души в региона Лос Риос. Те са починали, след като дърво паднало върху автомобила им. 🔴 URGENTE: Comienza a Bajar la Quebrada Leiva en la Comuna de Vicuña, a la altura de la Ruta CH-41#Temporal #SistemaFrontal #Lluvia pic.twitter.com/oJqG1DQ5zm — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) July 31, 2026

Националната дирекция на Службата за превенция и реакция при бедствия съобщи вчера за 347 пострадали и 2052 души, попаднали в капан, повечето заради придошлите реки.

Службата издаде и 13 предупреждения за евакуация заради наводнения и пориви на вятъра със скорост над 100 километра в час. 🔴 URGENTE: Graves Inundaciones en Sector El Sauce, Comuna de Dichato por lluvias torrenciales, desbordes de ríos y canales a esta hora#Temporal #Lluvia #SistemaFrontal pic.twitter.com/8XbbV8I2sy — El Hilo Chileno (@ElHiloCL) August 2, 2026

През юли силна буря причини смъртта на 13 души и повреди най-малко 4 000 жилища, припомня АФП, цитирана от БТА.