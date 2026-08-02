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Двама са загинали при наводнения в Чили, 347 са пострадалите (Видео, снимки)

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КАДЪР: Екс/@ElHiloCL

Силна буря, довела до наводнения, връхлетя централните и южните райони на Чили. Двама души са загинали при природното бедствие, а пострадалите са стотици, предаде Франс прес.

В тревога са няколко места в районите на Мауле и Лос Лагос. 

Заместник-министърът на вътрешните работи Максимо Павес потвърди вчера смъртта на двама души в региона Лос Риос. Те са починали, след като дърво паднало върху автомобила им. 

Националната дирекция на Службата за превенция и реакция при бедствия съобщи вчера за 347 пострадали и 2052 души, попаднали в капан, повечето заради придошлите реки.

Службата издаде и 13 предупреждения за евакуация заради наводнения и пориви на вятъра със скорост над 100 километра в час. 

През юли силна буря причини смъртта на 13 души и повреди най-малко 4 000 жилища, припомня АФП, цитирана от БТА. 

КАДЪР: Екс/@ElHiloCL

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