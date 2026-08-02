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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23324018 www.24chasa.bg

Иран: Няма да сме пасивни към заплахите на противниците ни

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Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Техеран разглежда всяка заплаха от своите противници като „реална и достоверна“, дори когато е част от психологическа война. Това заяви изпълняващият длъжността министър на отбраната на Иран Маджид Ебнелреза, цитиран от Ройтерс.

„Няма да бъдем заварени неподготвени, нито ще останем пасивни“, увери министърът, цитиран от БТА. 

Иран ще използва заплахите като основание да увеличи военната си готовност, да засили възпирането и да подобри военните си способности, добави той.

Американският президент Доналд Тръмп съобщи по-рано, че САЩ и Израел са се споразумели да преустановят планираните нови удари срещу Иран по молба на Техеран и други страни от региона при условие, че в най-скоро време бъде сключено мирно споразумение.

Той подчерта, че споразумението с Иран трябва да включва "цялостното и пълно отваряне на Ормузкия проток, както и прекратяването на иранската ядрена заплаха".

Иранската информационна агенция "Мехр" определи изявлението на президента на САЩ като "поредната лъжа". 

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