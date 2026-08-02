72 станаха жертвите на мигрантската криза в Сеута

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Испанските власти откриха още тела в морето край испанския анклав Сеута в Северна Африка след масовото навлизане на десетки хиляди мигранти.

Така броят на загиналите в кризата на границата между Мароко и Испания достигна 72 души, съобщи представителят на испанското министерство на вътрешните работи в Сеута Мигел Анхел Перес Триано.

Снимки и телевизионни кадри показаха множество спасителни пояси и автомобилни гуми, които мигрантите са използвали в опитите си да достигнат Сеута от мароканския крайбрежен град Фнидек. Други са преодолели оградата на границата.

По официални оценки през тази седмица между 50 000 и 60 000 души са навлезли незаконно в Сеута, главно в сряда и четвъртък. Испанското правителство съобщи, че почти всички впоследствие са се върнали в Мароко.