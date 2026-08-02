Агенти на мароканските служби сред нашествениците в Сеута

Guardia Civil (б.р. - националната полиция на Испания с военен характер) е разкрила няколко агенти от мароканските разузнавателни служби, проникнали сред над 50 000 нелегални имигранти, които нахлуха в Сеута по време на инвазията, регистрирана на 30 и 31 юли.

Лицата са били идентифицирани чрез системата за видеонаблюдение, разположена по граничния периметър, разкриха източници от Генералния щаб на Guardia Civil пред вестник „Ел Еспаньол".

Агентите от мароканското разузнаване са се смесили с групите, навлезли на испанска територия. Според източниците това не е изолиран случай. Случвало се е и при предишни такива ситуации в Сеута и Мелиляда да има присъствие на членове на мароканските служби.

Тяхната мисия е била да наблюдават масовото навлизане, да анализират разгърнатите от Испания сили, да наблюдават оперативната реакция на силите и органите за сигурност и да събират пряка информация за случващото се на границата.

Източници от испанските разузнавателни служби потвърждават наблюденията, направени от Guardia Civil и определят случилото се като хибридна война. Според тях акция от такъв мащаб не би могла да бъде проведена без намесата на разузнавателните служби на мароканския режим.

Според командир от Guardia Civil, който се занимава с борбата срещу имиграцията, стратегията на Мароко е била да "изпробва силите" в Испания.

Разкриването на мароканските агенти се прибавя към видеозаписите и свидетелствата, които сочат към прякото съучастие на властите на съседната страна. Някои записи показват как жандармеристи превозват имигранти с камиони, за да ги приближат до Сеута, докато други свидетели твърдят, че мароканските сили са останали пасивни пред масовото навлизане.

Няколко марокански граждани също са заявили пред „Ню Йорк Таймс", че самите власти са ги насърчавали да преминат границата. В операцията са участвали и т.нар. „мкадам" – местни представители на мароканската администрация, които са разпространили призива и са осигурили превоза с микробуси и автобуси.

Полицейски източници, разположени на място, твърдят, че много млади хора са напуснали работни места със заплати, равни на около 350 евро, за да се опитат да влязат в Испания. По този начин мобилизацията вече не представлява спонтанно движение и засилва подозренията за организирана акция от мароканска територия.

Усилването на испанското полицейско присъствие беше съпътствано от интензивно наблюдение чрез камери и други технологични средства. Тези системи, предназначени за откриване на незаконни влизания, позволиха също така да се идентифицират поведения, представляващи интерес за националната сигурност.

Министерството на вътрешните работи на Испания оценява на 50 000 броя на хората, които са влезли в Сеута на 30 и 31 юли, макар че председателят на автономния град Хуан Хесус Вивас вдига броя до 60 000. Част от мигрантите вече са върнати в Мароко.

Консултираните командващи свързват нахлуването с влошаването на дипломатическите отношения между Мадрид и Рабат. Те посочват две скорошни събития: решението на Върховния съд относно връщанията на границата и посещението на министър-председателя Педро Санчес в Алжир десет дни по-рано.

Посещението беше първото на Санчес в северноафриканската държава от четири години насам, след промяната в позицията на правителството в полза на мароканските претенции към Западна Сахара. Според оценката на ръководството на Guardia Civil сближаването с Алжир е предизвикало дълбоко недоволство в Рабат.

Испанските служби тълкуват нахлуването като послание от мароканския режим и опит да се прецени способността на Испания да реагира. По този начин Мароко отново използва контрола върху потоците от нелегална имиграция като инструмент за политически натиск, докато собствените му агенти наблюдават на място реакцията на испанските власти.