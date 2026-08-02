ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два противопожарни хеликоптера катастрофираха в Гъ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23324274 www.24chasa.bg

Кметът на Москва: За виновниците за атентата ще има заслужено наказание

3436
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Виновните за извършването на това атентата, при които загинаха трима души задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание.

Това каза кметът на Москва Сергей Собянин. Вчера при бомбен атентат в заведение в руската столица трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Собянин не уточни обаче кой е извършителят на атентата.

"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво