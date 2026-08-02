Кметът на Москва: За виновниците за атентата ще има заслужено наказание

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"Виновните за извършването на това атентата, при които загинаха трима души задължително ще бъдат намерени и ще понесат заслужено наказание.

Това каза кметът на Москва Сергей Собянин. Вчера при бомбен атентат в заведение в руската столица трима души, а най-малко 21 бяха ранени. Собянин не уточни обаче кой е извършителят на атентата.

"Вчера в Москва беше извършен жесток терористичен акт, при който хора изгубиха живота си. Изказвам най-дълбоки съболезнования на семействата и близките на загиналите и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите", написа кметът на Москва в канала си в приложението "Макс".

Правоохранителните органи все още установяват обстоятелствата около инцидента, отбелязва ТАСС, цитирана от БТА.