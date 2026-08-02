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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23324295 www.24chasa.bg

Руски дронове с нови удари в Полтава

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Дрон

Руски удари с дронове нанесоха щети по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура на украинската Полтавска област, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в Телеграм на ръководителя на областната военна администрация Виталий Диакивнич.

„Тази сутрин вражески безпилотни летателни апарати нанесоха удари по две промишлени предприятия и един обект от критичната инфраструктура в Полтавска област. В резултат на атаката са настъпили временни прекъсвания на аварийното електроснабдяване и газоснабдяване. В момента специалисти работят по възстановяването на мрежите", съобщи Диакивнич.

Той добави, че службите за спешна помощ не са получили сигнали за ранени.

По-рано беше съобщено за руска въздушна атака, при която е била поразена железопътна инфраструктура в Лубенски район на Полтавска област, пише БТА.

Дрон

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