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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23324438 www.24chasa.bg

8 руснаци загинаха при украински атаки

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Снимка: Архив

8 руснаци загинаха при украински атаки.

Това съобщиха властите от Москва.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 635 украински дрона над руските региони, над Азовско и Черно море, отбелязвайки, че нападението е било едно от най-масираните от началото на годината.

Властите в Удмуртия съобщиха за трима загинали и двама ранени, включително дете, а също за поразен граждански автомобил.

Преди това губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин съобщи за двама загинали при украински атаки с дронове.

По-късно оперативният щаб в Белгородска област обяви, че украинските въоръжени сили са атакували земеделско предприятие в село Казачия Лисица, при което са загинали трима души и трима са били ранени.

Снимка: Архив

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