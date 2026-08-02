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8 руснаци загинаха при украински атаки.

Това съобщиха властите от Москва.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ е прехванала и унищожила 635 украински дрона над руските региони, над Азовско и Черно море, отбелязвайки, че нападението е било едно от най-масираните от началото на годината.

Властите в Удмуртия съобщиха за трима загинали и двама ранени, включително дете, а също за поразен граждански автомобил.

Преди това губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин съобщи за двама загинали при украински атаки с дронове.

По-късно оперативният щаб в Белгородска област обяви, че украинските въоръжени сили са атакували земеделско предприятие в село Казачия Лисица, при което са загинали трима души и трима са били ранени.