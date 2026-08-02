Плавенето на кораби в Дунава край Сърбия все по-трудно

Все по-трудно става плаването в река Дунава край Сърбия. В разгара на лятото - адски жеги и без дъжд, нивото на водата намалява с всеки изминал ден. А прогнозите са още по-плашещи.

Очаква се горещата вълна върви към пик, а дъждовете, които биха могли да вдигнат нивото на Дунава, не се очакват в следващите пет седмици.

Помощник-министърът на земеделието, горите и водите, отговарящ за водното движение и безопасността на плаването в Сърбия Владимир Баталович коментира пред медията, че нивото на Дунав, както и на сръбските реки Тиса и Сава, все повече намалява. Най-значителен е проблемът с река Дунав, плаването по която е все по-трудно.

Една пета от р. Дунав преминава през Сърбия, което е около 580 км, а горното течение на реката, преминаващо през Западна Европа, е особено застрашено заради липсата на валежи. Нивото на Дунав е малко по-високо край столицата Белград заради пролома Джердап.

"Не мисля, че ще се наложи да прекратим плаването, но бих предположил, че плаването ще стане по-неизгодно", посочи Баталович и допълни, че транспортът на единица стока ще става все по-скъп, докато разходите за самия транспорт ще останат същите без значение колко товар се пренася.

Сръбската "Дирекция за водните пътища" и Министерството на земеделието, горите и водите извършват от началото на годината строителни работи на най-критичните точки по устието на Дунав, предава БТА.

"Работите са много утежнени, нивото на водата е ниско. Количеството материали, което трябва да се премахне, не може да се изведе, което означава, че трябва да се пусне във водата", обясни Баталович и допълни, че местата, определени за това, вече не са налични, тъй като реката няма силата да отнесе материалите и те започват да се отлагат по брега.

По думите му ситуацията е довела до намаляване на стоката, пренасяна по реката и намаляване на трафика по пристанищата.

Баталович допълни, че ситуацията е дори по-тежка в съседните на Сърбия страни, през които преминава р. Дунав, като България, Румъния, Унгария и Австрия. "Това означава, че трябва да решаваме проблема със съвместни усилия", подчерта той.