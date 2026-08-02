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Два противопожарни хеликоптера катастрофираха в Гърция (Видео)

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Пожарът край Псата СНИМКА: Ройтерс

Два противопожарни хеликоптера се удариха във въздуха, докато гасят пожар. Те са се разбили в района на Псата. 

Според гръцките медии и двата хеликоптера са били на ниска височина при удара. 

Член на екипажа от единия хеликоптер е успял да се свърже със спешните служби и е съобщил за двама ранени. 

По информация от гръцката пожарна във всеки хеликоптер е имало екипаж от двама души. 

В момента в района се извършва спасителна операция. 

Стотици пожарникари се борят трети ден с горските пожари край Атина. Индустриален парк и шест села близо до град Мегара бяха евакуирани. 

По-рано тази седмица двама пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с пламъците. 

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.

 

Пожарът край Псата СНИМКА: Ройтерс

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