Два противопожарни хеликоптера катастрофираха в Гърция (Видео)

Два противопожарни хеликоптера се удариха във въздуха, докато гасят пожар. Те са се разбили в района на Псата.
Според гръцките медии и двата хеликоптера са били на ниска височина при удара.
Член на екипажа от единия хеликоптер е успял да се свърже със спешните служби и е съобщил за двама ранени.
По информация от гръцката пожарна във всеки хеликоптер е имало екипаж от двама души.
В момента в района се извършва спасителна операция.
Стотици пожарникари се борят трети ден с горските пожари край Атина. Индустриален парк и шест села близо до град Мегара бяха евакуирани.
По-рано тази седмица двама пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с пламъците.
Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.
Filmato esclusivo dello scontro degli elicotteri a #Psatha, #Grecia Si tratta di elicotteri Bell 214 della società australiana McDermott. #incendio #elicotteri #vigilidelfuoco».Vuoi che approfondisca la notizia pic.twitter.com/6KyRF0pX81— Hellaser (@hellas53506) August 2, 2026