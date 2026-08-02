Два противопожарни хеликоптера катастрофираха в Гърция (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два противопожарни хеликоптера се удариха във въздуха, докато гасят пожар. Те са се разбили в района на Псата.

Според гръцките медии и двата хеликоптера са били на ниска височина при удара.

Член на екипажа от единия хеликоптер е успял да се свърже със спешните служби и е съобщил за двама ранени.

По информация от гръцката пожарна във всеки хеликоптер е имало екипаж от двама души.

В момента в района се извършва спасителна операция.

Стотици пожарникари се борят трети ден с горските пожари край Атина. Индустриален парк и шест села близо до град Мегара бяха евакуирани.

По-рано тази седмица двама пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с пламъците.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.