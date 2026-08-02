Без климатици и перални: режим на тока в Унгария заради ниското ниво на Дунав

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За първи път от 44 години Унгария спира АЕЦ “Пакш” заради ниското ниво на река Дунав. Това обяви премиерът на страната Петер Мадяр.

“В резултат на това мощността на централата ще падне до едва 240 мегавата”, написа Мадяр в социалните мрежи в неделя. Ядреното съоръжение доставя близо половината от електроенергията на Унгария.

Централата с четири реактора южно от Будапеща източва вода от Дунав за охлаждане, но ниските нива на реката са повлияли на способността на помпите ѝ да изтеглят достатъчно количество.

Унгарският премиер Петер Мадяр предупреди, че страната

може да се

изправи пред

енергийна криза

още тази седмица. Правителството поиска от обществеността и бизнеса да намалят потреблението на енергия по време на пиковите часове между 17 и 22 ч, като настоятелно призова хората да избягват използването на климатици и по-специално перални машини. Унгарците са призовани и да се въздържат от зареждане на електрически превозни средства.

От понеделник железопътните товарни услуги ще бъдат спрени в определени часове, за да се намали търсенето на електроенергия. Правителството разпореди и на служителите в публичния сектор да работят от вкъщи през първите три дни от тази седмица и най-вероятно ще поиска от компаниите да последват примера им, ако е възможно.

Прожекторите на унгарските обществени сгради и несъщественото осветление също ще бъдат изключени, каза Мадяр, добавяйки, че рекордно ниските нива на водата също са довели до ограничения на потреблението на вода в най-засегнатите райони.

“Всяка капка вода е от значение”, каза той.

Андраш Пергер, експерт в унгарската неправителствена организация Energiaklub, заяви, че страната може да загуби 25-30 процента от производството си на енергия от понеделник, описвайки ситуацията като сериозно изпитание за енергийните доставки на Унгария. Той добави, че някои от нуждите на страната биха могли да бъдат задоволени чрез внос от съседни страни.

“Скокът в цените на вносната електроенергия може да струва на Унгария между 273 и 546 милиона евро”, пък заяви заместник-председателят на управляващата партия “Тиса” Марк Раднай.

Европейската комисия заяви, че е готова да свика извънредно заседание на своята Координационна група по електроенергия във връзка със спирането на атомната електроцентрала “Пакш” в Унгария.

“Нивото на

река Дунав

в българския

участък

продължава

да спада”,

съобщиха от Изпълнителната агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” в Русе. От Министерството на енергетиката заявиха, че следят ситуацията и са в непрекъсната връзка с АЕЦ “Козлодуй”. От централата са въвели специални мерки, а двата реактора работят нормално.

В Румъния, където водният поток на Дунав е спаднал до 1630 кубически метра в секунда - около една трета от типичната средна стойност за юли, властите спряха реакторен блок в електроцентралата “Черна вода” във вторник от съображения за безопасност и обявиха, че скоро след това ще бъде спрян друг. Премиерът Илие Болоян заяви, че спиранията могат да продължат от една до две седмици, и също така призова румънците да намалят потреблението на електроенергия вечер.

Река Дунав, която тече през 10 държави от Югозападна Германия до Черно море, се е отдръпнала до невиждани досега ниски нива по голяма част от течението си, разкривайки скали, пясъчни плитчини и стари кораби, рядко виждани преди.

Очаква се нивото на реката да се понижи допълнително през следващите дни без прогноза за значителни валежи, а температурите се очаква да се повишат до над 38 градуса в целия регион.

Ниското ниво на водата е принудило популярните круизни кораби, откъдето пътниците обикновено слизат за разглеждане на забележителности в Будапеща,

да акостират

далеч нагоре

по реката,

докато товарните кораби са спрели почти изцяло да работят.

В Сърбия стотици малки лодки и десетки товарни кораби бяха заседнали на пресъхналия речен бряг близо до северния град Нови Сад.

