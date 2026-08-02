Откриха екипажа на единия от катастрофиралите в Гърция хеликоптери (Видео)

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Екипажът на единия от катастрофиралите противопожарни хеликоптери в Гърция е бил открит, съобщи "Скай нюз", позовавайки се на информация от правителствен източник.

Двамата души на борда на катастрофирали хеликоптер са в добро състояние. Установено е и местоположението на другия хеликоптер, но спастелните екипи все още не са стигнали до него.

По-рано днес два противопожарни хеликоптера се сблъскаха в района на Псата, където са гасили пожар. По информация на гръцката пожарна във всеки един от тях е имало екипаж от двама души. Машините са се ударили, докато са били на ниска височина.

Стотици пожарникари се борят трети ден с горските пожари край Атина. Индустриален парк и шест села близо до град Мегара бяха евакуирани.

По-рано тази седмица двама пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с пламъците.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.