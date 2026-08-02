Без нови случаи на западнонилска треска в Северна Македония

Епидемиологичната обстановка в Гостивар е стабилна, съобщи Министерството на здравеопазването на Република Северна Македония.

"На 1 август, са регистрирани общо 57 първични прегледи, което е с три по-малко в сравнение с предишния ден, когато бяха регистрирани 60. Няма нови хоспитализации", информират от министерството и допълват, че не се съобщава и за нови случаи на западнонилска треска в страната.

В Гостивар беше обявена епидемия и кризисно положение, след като хиляди граждани потърсиха лекарска помощ със стомашни проблеми, а съмненията са, че причина за това е водата във водопреносната мрежа, за която изследванията показаха, че е замърсена с колиформни бактерии.

За целия период на епидемията до 1 август са регистрирани общо 1041 сигнали за заразна болест и са изготвени 734 нови епидемиологични анкети, предава БТА.