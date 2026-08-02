Продължителната криза в германската промишленост увеличава стреса сред работещите

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Продължителната криза в германската промишленост води до повишено психическо и физическо натоварване за значителна част от служителите, сочи проучване на агенция „ЮГов" (YouGov), цитирано от ДПА.

Според допитването, проведено сред 1153 работещи, 44 на сто от анкетираните съобщават за по-голямо психическо или физическо натоварване на работното място. Още 29 на сто посочват, че поне отчасти усещат повишен стрес.

Най-често посочваните причини са мерките за намаляване на разходите и програмите за повишаване на ефективността, отбелязани от 49 на сто от участниците, както и съкращенията на персонал или незапълването на овакантени работни места, посочени от 48 на сто. При въпросите е било възможно да бъдат дадени повече от един отговор.

Проучването е възложено от швейцарската финансова компания „Суис Лайф" (Swiss Life) и германския синдикат И Ге Бе Це Е (IG BCE), който представлява работещите в минната, химическата и енергийната промишленост.

Председателят на синдиката Михаел Василиадис определи резултатите като „сигнал за тревога" за икономиката и политиците.

Допитването отчита съществени различия между служителите в производството и тези в административните и офисните дейности. Докато 59 на сто от работещите в производството съобщават за повишено натоварване, при служителите в администрацията този дял е 37 на сто, пише БТА.

Над половината от анкетираните очакват натискът върху работещите да продължи да се увеличава. Според 54 на сто изискванията към личната гъвкавост и устойчивост ще нараснат, а други 33 на сто смятат, че това ще се случи поне частично.

В проучването са участвали служители от отрасли, представлявани от синдикалната организация, включително химическата, фармацевтичната, енергийната и минната промишленост.

Според главния изпълнителен директор на „Суис Лайф Германия" Дирк фон дер Кроне резултатите показват, че мнозинството от работещите се подготвят за още по-труден период.

Допитването сочи още, че по-младите служители изпитват по-силни опасения за бъдещето на работните си места. Сред анкетираните под 30-годишна възраст 37 на сто се страхуват, че изкуственият интелект може да направи професията им излишна. При родените между 1965 и 1980 г. този дял е 17 на сто.