Два нови горски пожара в Испания

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Два нови горски пожара вилнеят в Испания.

Силният вятър отново разпали горски пожар край град Лерида в североизточната автономна област Каталуния, като огънят се е разпространил и в нови райони, съобщи местната противопожарна служба в публикация в Екс.

По информация на властите пожарът гори в дълбоки дерета със стръмни склонове край село Сенет. В гасенето му участват пет противопожарни самолета. Агенция „Европа прес" съобщи, че най-високата точка на пожара се намира на около 2300 метра надморска височина. Засега не се е наложила да се евакуират местни жители, предава БТА.

В западната провинция Касерес е избухнал пожар вчера, след като се е запалил товарен автомобил, а пламъците бързо са обхванали околната растителност, съобщи испанската Гражданска гвардия.

Заради пожара бяха евакуирани над 800 жители на селата Касас де Милян и Грималдо. Пожарът в автономната област Естремадура, която граничи с Португалия, засега остава с най-ниската, първа степен на опасност.

Испански сайт, който следи горските пожари, отчита 43 активни пожара в различни части на страната, повечето от които са с малък мащаб.

Сред засегнатите райони е и автономна област Кастилия и Леон, където започна работа специализирано германско подразделение за борба с горски пожари.

Германските огнеборци пристигнаха на място вчера. Веднага след пристигането си екипът се включи в овладяването на пожар в природен резерват, подпомагайки испанските противопожарни служби.