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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23325122 www.24chasa.bg

Русия порази кораби с военен товар в Украйна

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СНИМКА: X/@MarioNawfal

Руските военни сили са нанесли нови удари по Украйна. След атаките са засегнали инфраструктура и два кораба с военен товар в украинското пристанище Николаев както и по кораб с военни доставки в Черно море.

Руските въоръжени сили нанесоха през деня удари по транспортна инфраструктура в Украйна, използвана за нуждите на украинската армия, в района на пристанище Николаев и в акваторията на Черно море, съобщи отбранителното ведомство, цитирано от ТАСС.

В резултат на удари с дронове бяха поразени сухотоварен кораб, превозващ товари с военно предназначение, в акваторията на Черно море, а също пристанищна инфраструктура, два сухотоварни кораба, извършващи доставки на товари за украинските въоръжени сили, както и морски влекач, преоборудван за използване на безекипажни катери - в пристанището на град Николаев, се казва в съобщението на министерството, цитирано от БТА.

СНИМКА: X/@MarioNawfal

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