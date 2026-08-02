Единият екипаж от катастрофата с хеликоптерите в Гърция е загинал (Видео)

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Двама души са загинали при катастрофата с два противопожарни хеликоптера в Гърция днес. Това потвърдиха от гръцката пожарна.

По-рано днес екипажът от единия хеликоптер беше открит в добро състояние, но за съжаление вторият екипаж не е оцелял след тежкия инцидент.

Двата хеликоптера се сблъскала на ниска височина край Псата, където гасили пожар.

Оцелелият екипаж е от един британец и един грък. Загиналите мъже от другия хеликоптер са грък и датчанин.

В момента в Гърция има пожарникари от няколко европейски страни, сред които Франция, Румъния, Великобритания, Дания. Те са там да съдействат в гасенето на горските пожари.

Стотици пожарникари се борят трети ден с горските пожари край Атина. Индустриален парк и шест села близо до град Мегара бяха евакуирани.

По-рано тази седмица двама пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с пламъците.

Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.