Единият екипаж от катастрофата с хеликоптерите в Гърция е загинал (Видео)

Двама души са загинали при катастрофата с два противопожарни хеликоптера в Гърция днес. Това потвърдиха от гръцката пожарна.
По-рано днес екипажът от единия хеликоптер беше открит в добро състояние, но за съжаление вторият екипаж не е оцелял след тежкия инцидент.
Двата хеликоптера се сблъскала на ниска височина край Псата, където гасили пожар.
Оцелелият екипаж е от един британец и един грък. Загиналите мъже от другия хеликоптер са грък и датчанин.
В момента в Гърция има пожарникари от няколко европейски страни, сред които Франция, Румъния, Великобритания, Дания. Те са там да съдействат в гасенето на горските пожари.
Стотици пожарникари се борят трети ден с горските пожари край Атина. Индустриален парк и шест села близо до град Мегара бяха евакуирани.
По-рано тази седмица двама пожарникари загинаха на остров Крит, докато се борят с пламъците.
Силните и непредсказуеми ветрове продължават да възпрепятстват усилията за борба с пожарите, докато властите са в повишена готовност за нови пожари в по-широкия район на столицата Атина, който заедно с остров Евия е изправен пред риск от горски пожари категория 4 по 5-степенна скала.
🚨 BREAKING: Two firefighting helicopters collide during aerial operation against a large forest fire in Psatha.— Greek City Times (@greekcitytimes) August 2, 2026
Crew located and rescued. One crew member reported injured. Rescue operation underway.
Watch the video ⬇️#Psatha #HelicopterCollision #WildfireGreece… pic.twitter.com/k4fxRC3xTx