Американските авиолинии няма да летят до Израел до март 2027 г.

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Американските авиолинии са удължили отмяната на полетите си до Израел и няма да летят до дестинацията поне до март 2027 г., съобщи "Йерусалим Пост".

Националният авиооператор на САЩ не е изпълнявал маршрута от октомври 2023 г., когато започна войната между Израел и "Хамас".

Компанията също така е отменила и полетите си до Катар, които няма да изпълнява до януари 2027 г.

През октомври 2025 г. американските авиолинии обявиха, че вероятно ще възобновят полетите до Израел през март 2026, но това така и не се случи. Именно тогава започна конфликтът в Близкия изток между САЩ и Иран.

Другите големи авиопревозвачи в САЩ Делта Еърлайнс и Юнайтед Еърлайнс също в момента не летят до Израел, но се очаква да възобновят полетите си до края на тази година.

Заради динамичната ситуация в Израел много авиолинии в момента са спрели полетите си дотам. Сред тях са Бритиш Ейруейс, Еър Канада и ИТА Еъруейс.