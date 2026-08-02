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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23325452 www.24chasa.bg

Иран близо до споразумение с Оман за нов маршрут на кораби през Ормузкия проток

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Ормузкия проток

Иранското министерство на външните работи заяви днес, че Иран е близо до споразумение с Оман за нов маршрут за преминаване на кораби през Ормузкия проток, предаде Франс прес.

"Ние сме на път да постигнем споразумение за маршрут, който е приемлив за двете страни - нито северния маршрут, нито южния маршрут, като се спазват суверенните права на всяка страна и се гарантират нашите национални интереси и нашата сигурност", заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи в интервю за иранската държавна телевизия, цитиран от БТА.

Ормузкия проток

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