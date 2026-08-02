Най-малко 15 са загиналите палестинци при израелска атака в Газа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При израелски въздушни удари днес, за втори пореден ден, по ивицата Газа бяха убити най-малко 15 души, казаха медици от палестинския анклав, цитирани от Ройтерс.

От сутринта израелски самолети нанасят удари по град Газа в северната част на анклава, по Дейр ал Бала в централната му част и по Хан Юнис в южната.

Изявлението на американския президент Доналд Тръмп от тази седмица, че ислямисткото движение "Хамас" и останалите въоръжени групировки в Газа са се съгласили да се разоръжат, породи надежда, че може да се стигне до повратна точка в конфликта, предава БТА.

Днес израелският министър на енергетиката Ели Коен, който е част от кабинета за сигурност на Израел, заяви, че израелското правителство ще даде възможност на "Хамас" да се разоръжи, но изпитва голям скептицизъм, че това ще се случи.

Коен каза пред радиото на израелската армия, че няма сделка за спиране на атаките срещу Газа и че ще е нужно Израел да установи пълен контрол върху анклава, ако "Хамас" не се разоръжи.

Израелската армия предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 г. бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу Израел.