Боевете в Етиопия между федералните сили и бунтовниците приключиха

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Боевете в северната част на Етиопия между федералните сили и Фронта за освобождение на тигрейския народ (ФОТН) са приключили вчера, предаде Франс прес, като се позова на местен източник и източник от силите за сигурност.

Въоръжени сблъсъци в Тигре, включващи тежка артилерия и дронове, избухнаха в района на Шерерина, близо до границата със Судан. Те са започнали вчера около 06:00 и "са приключили около 17:00", според член на ФОТН. Той не съобщава броя на жертвите.

Информацията беше потвърдена и от източник от силите за сигурност, който също пожела анонимност.

Вчера ФОТН, който е заличен от списъка на политическите партии, но остава силно влиятелен в региона, обвини федералните власти, че са „засилили разрушителните си действия", и осъди „масираната пехотна офанзива".

Федералните власти засега не са реагирали.

АФП уточнява, че не е била в състояние да провери тази информация по независим източник.

Въпреки края на боевете, „все още сме изправени едни срещу други", добави членът на ФОТН, цитиран от БТА.

От няколко месеца федерални и тиграйски сили са струпани на границата на северната област Тигре. Двете страни се обвиняват взаимно, че искат да започнат нов конфликт.

Този нов подем на напрежението поражда риск от нова война, по-малко от четири години след края на кървавия конфликт между ФОТН и федералните сили, подкрепени от местни милиции и еритрейската армия, който причини най-малко смъртта на 600 000 жертви според оценките на Африканския съюз.